У "Слузі народу" заявили про "неминуче" об'єднання з ОПЗЖ. Відео

Після місцевих виборів в Україні представники партій "Слуга народу" нібито об'єднаються з членами "Опозиційної платформи – За життя".

Таку заяву зробив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в інтерв'ю інформагентству "Єдність", опублікованому на YouTube у неділю, 11 жовтня.

Качура вважає, що об'єднання з ОПЗЖ "слугам" не уникнути: "Треба буде якусь конструкцію вибудовувати".

Також він вважає, що "конструктивна робота" у президентської політсили могла б скластися з "Батьківщиною", сумнівається щодо "Голосу" й категорично проти "співпраці" з "Європейською солідарністю".

Як писав OBOZREVATEL, 9 жовтня Качура заявив, що Україна зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю вакцини від коронавірусу, якщо буде доведено її ефективність. Низка українських політиків відреагувала на таку заяву, порадивши йому "просто замочити у воді постоли й додати глід за смаком".