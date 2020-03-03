В "Слузі народу" запропонували альтернативу відставці Кабміну

Кабінет міністрів Олексія Гончарука замість відставки необхідно посилити новими людьми, які будуть відповідати за проблемні напрямки.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV нардепка від "Слуги народу", представниця Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк, коментуючи ситуацію з можливою відставкою уряду.

"Мені здається, у нас всі міністри досить сильні. Не потрібно обговорювати персоналії, можна говорити про речі, які можна підсилювати не людьми а саме функціонально. Наприклад, якщо ми очікуємо зростання економіки найшвидшими темпами, ми всі розуміємо, що зростання економіки без інвестицій просто неможливе. Можливо, було б правильно посилити віце-прем'єром з інвестицій, людиною з новим функціоналом, яка би допомагала досягати тих завдань, які були прописані в плані дій уряду", – пояснила вона.

Шуляк зазначила, що утримається від голосування за відставку Кабміну, оскільки працювала з Олексієм Гончаруком ще в Офісі ефективного регулювання і вважає себе частиною його команди.

"Мені здається, що це не етично і не морально, якби я його не підтримала в даний час", – сказала нардеп.

Шуляк повідомила, що долю уряду вирішить фракція "Слуга народу" на своїх зборах 3 березня.

"У нас є правило – коли ухвалюються рішення, 70% фракції повинні бути за таке рішення. Якщо менше 70% – таке рішення не виноситься в залу і не голосується", – пояснила вона.

Олексій Гончарук kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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