Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 17:31
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У "Слузі народу" заговорили про роботу Ради вночі

828 Читати матеріал російською

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що народні депутати можуть працювати ночами, якщо буде необхідно.

Про це він повідомив на брифінгу 2 вересня, зазначивши, що наступне засідання парламенту відбудеться 3 вересня.

"Подивимося, як піде, якщо треба буде до ночі, будемо до ночі, ми ж працюємо до вичерпання порядку денного", – сказав Корнієнко.

"Як ви знаєте, середній вік нашої фракції – близько 40 років. У такому віці люди ще продуктивні ночами. Це доведено і біологічно, і, так би мовити, психологічно. Тому ми віримо у своїх депутатів. Те, що ми бачимо, що, звичайно, інші фракції сходять з дистанції поступово, ну може, здоровий спосіб життя допоможе", – додав заступник глави фракції.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

Сергій Бортник/theБабель

Новини
У Раду внесли один із важливих законопроєктів Зеленського: що відомо

За його словами, під час наступних двох пленарних тижнів парламентарі працюватимуть нон-стоп із невеликими перервами на сон та їжу, з огляду на кількість ініціатив, які президент Володимир Зеленський доручив Верховній Раді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський вимагає від нового Кабміну провести дві важливі реформи за три місяці.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...