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24 квітня • оновлено в 14:04
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В "Слузі народу" розповіли про провал Саакашвілі: без команди і плану

7.2т
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Ексглава Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який претендує на посаду віцепрем'єра з питань реформ, не зміг представити ні команду, ні конкретний план роботи на зустрічі зі "Слугою народу".

Про це OBOZREVATEL розповіла народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету соціальної політики Галина Третьякова, зазначивши, що кандидат не зміг відповісти на жодне запитання по суті.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

"Гордон"

"Я хотіла від нього почути, як саме він буде впроваджувати всі свої ідеї, адже посада віцепрем'єра не має особливого інструментарію. Як він саме планує працювати з народними депутатами, з міністрами. Хто у нього в команді та які ставить терміни реформ. На жаль, нічого виразного у відповідь не почула", – підкреслила парламентарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

  • Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

  • 24 квітня Саакашвілі прибув на зустріч зі "Слугою народу", де розповів про те, чим хоче займатися в Кабміні. Його пріоритети – зниження тиску на бізнес і переговори з МВФ.

  • Однак президент України Володимир Зеленський не приїхав на зустріч ексголови Одеської ОДА з нардепами від "Слуги народу" в КВЦ "Парковий". Голосів за його призначення віцепрем'єр-міністром з питань реформ поки немає.

  • Нагадаємо, що, згідно зі ст. 7 закону "Про Кабінет міністрів України", не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену чи не зняту. А Саакашвілі має таку в Грузії.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Галина Третьякова Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Коментарі
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
Це й так було зрозуміло. Не ясно лише - нащо сам Саакашвілі погоджувався на цю пропозицію.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
С к а к л ы как всегда переобулись на лету...)))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а кто сомневался. А "план" у него есть. И много. Поэтому и решил, что будет заниматься переговорами с МВФ.
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