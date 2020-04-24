Ексглава Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який претендує на посаду віцепрем'єра з питань реформ, не зміг представити ні команду, ні конкретний план роботи на зустрічі зі "Слугою народу".

Про це OBOZREVATEL розповіла народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету соціальної політики Галина Третьякова, зазначивши, що кандидат не зміг відповісти на жодне запитання по суті.

Міхеїл Саакашвілі "Гордон"

"Я хотіла від нього почути, як саме він буде впроваджувати всі свої ідеї, адже посада віцепрем'єра не має особливого інструментарію. Як він саме планує працювати з народними депутатами, з міністрами. Хто у нього в команді та які ставить терміни реформ. На жаль, нічого виразного у відповідь не почула", – підкреслила парламентарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!