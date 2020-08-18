В "Слузі народу" розповіли, куди можна перенести переговори щодо Донбасу

Народні депутати від "Слуги народу" розповсюдили відкриту заяву, в якій, зокрема, закликали президента України Володимира Зеленського узгодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи з території Білорусі вдо іншої країни.

Заяву виклав в Facebook народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко. В ефірі телеканалу Україна 24 він назвав варіанти, куди можна перенести переговори.

"Питання, куди можна перенести майданчик для переговорів ТКГ з Мінську – це питання консультацій, це не те питання, яке можна вирішити в односторонньому порядку. Тому що є ще Росія, для якої теж має бути комфортне місце. Є ще ОБСЄ, але там, думаю, менше проблем. Є достатня кількість варіантів, теоретично", – сказав він.

Так, Яременко назвав одним з можливих місць для тристороннього діалогу Швейцарію, яка протягом століть служила майданчиком для багатосторонніх складних переговорів.

Також серед варіантів політик назвав Туреччину і Казахстан.

"Головне – відмовитися від посередницьких послуг Мінська. Мінськ вичерпав себе", – підкреслив Яременко.

В "Слузі народу" хочуть перенести переговори щодо Донбасу з Мінська (Facebook Богдана Яременка)

Нардепи закликали припинити всі форми політичного діалогу на вищому рівні з Білоруссю (Facebook Богдана Яременка)

Вищому керівництву Білорусі хочуть заборонити в'їзд на територію України (Facebook Богдана Яременка)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, переговори Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу через протести в Мінську можуть перенести в нейтральну державу, наприклад до Швеції. Про це сказав перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.