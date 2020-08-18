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В "Слузі народу" розповіли, куди можна перенести переговори щодо Донбасу

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
8,3 т.
Богдан Яременко розповів, куди можуть перенести з Мінська переговори щодо Донбасу

Богдан Яременко розповів, куди можуть перенести з Мінська переговори щодо Донбасу. Колаж

Народні депутати від "Слуги народу" розповсюдили відкриту заяву, в якій, зокрема, закликали президента України Володимира Зеленського узгодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи з території Білорусі вдо іншої країни.

Заяву виклав в Facebook народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко. В ефірі телеканалу Україна 24 він назвав варіанти, куди можна перенести переговори.

"Питання, куди можна перенести майданчик для переговорів ТКГ з Мінську – це питання консультацій, це не те питання, яке можна вирішити в односторонньому порядку. Тому що є ще Росія, для якої теж має бути комфортне місце. Є ще ОБСЄ, але там, думаю, менше проблем. Є достатня кількість варіантів, теоретично", – сказав він.

Так, Яременко назвав одним з можливих місць для тристороннього діалогу Швейцарію, яка протягом століть служила майданчиком для багатосторонніх складних переговорів.

Також серед варіантів політик назвав Туреччину і Казахстан.

"Головне – відмовитися від посередницьких послуг Мінська. Мінськ вичерпав себе", – підкреслив Яременко.

В "Слузі народу" хочуть перенести переговори щодо Донбасу з Мінська

В "Слузі народу" хочуть перенести переговори щодо Донбасу з Мінська (Facebook Богдана Яременка)

Нардепи закликали припинити всі форми політичного діалогу на вищому рівні з Білоруссю

Нардепи закликали припинити всі форми політичного діалогу на вищому рівні з Білоруссю (Facebook Богдана Яременка)

Вищому керівництву Білорусі хочуть заборонити в'їзд на територію України

Вищому керівництву Білорусі хочуть заборонити в'їзд на територію України (Facebook Богдана Яременка)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, переговори Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу через протести в Мінську можуть перенести в нейтральну державу, наприклад до Швеції. Про це сказав перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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УкраїнаПротести у БілорусіМирні переговори в МінськуПартія Слуга народуБогдан Яременко
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