В "Слузі народу" розповіли, коли Рада голосуватиме за нових міністрів

Вікторія Довгань Політика 10:26, 16.12.2020 Оновлено: 10:26, 16.12.2020

У середу, 16 грудня, Верховна Рада України не голосуватиме за кандидатури нових міністрів. Єдина постанова, яку вона має намір розглянути, – про відставку міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, кадрові призначення, скоріше за все, відбудуться 17 або 18 грудня.

"16 грудня буде голосуватися постанова про відставку пана Бессараба з посади міністра у справах ветеранів. Поки, я думаю, голосування щодо Романа Абрамовського (міністр захисту довкілля та природних ресурсів. – Ред.) перенесеться на інший день, бо там виникли питання у колег з економічного комітету про мотиви його відставки", – пояснила парламентарка.

голосування, відповідно, за кандидатури на посади будуть у четвер-п'ятницю. Крім того, 16 грудня мають позасідати профільні комітети, заслухати кандидатів", – додала Кравчук.

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