Вибирати кандидатів в мери Києва і великих міст на місцевих виборах в партії "Слуга народу" будуть за результатами праймеріз та обговорення з президентом.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Фактам". Кандидатами можуть стати навіть безпартійні.

За словами Корнієнка, незважаючи на те, що про участь в гонці за крісло мера Києва вже заявили три нардепа з фракції "Слуга народу": Олександр Дубинський, Олександр Качура і Микола Тищенко, – партія підтримає тільки одного. Його ім'я назвуть після праймеріз.

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"Є дві важливих складових нашого вибору. Президент їх озвучив, це не секрет. Це думка фракції "Слуга народу", де 13 киян-мажоритарників (7 відсотків від складу фракції) і думка партії. У київській міській організації достатня кількість членів. Так що проведемо серед них опитування і визначимося", – сказав голова партії.

І додав, що немає визначеності поки і з кандидатами в Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі.

"Обласні організації ведуть активну роботу. Президент розуміє, що це повинно бути наше спільне рішення. Він, підтримуючи того чи іншого претендента, теж частково бере на себе відповідальність за результати роботи цих мерів", – підкреслив Корнієнко.

Лідер "Слуги народу" пообіцяв, що партія буде захищати своїх кандидатів від передвиборчого бруду і війни компроматів.

"Ми допоможемо нашим кандидатам вибудувати правильну тактику і будемо захищати їх від цього бруду. До кінця червня оприлюднимо всю мережу обласних організацій, почнуть відкриватися міські та районні організації, з'явиться візуальна реклама, стануть відомі прізвища кандидатів", – зазначив Корнієнко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у внутрішньопартійних праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва можуть взяти участь від чотирьох до шести осіб.