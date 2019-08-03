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В "Слузі народу" поділили комітети Верховної Ради: що і кому дісталося

1.3т Читати матеріал російською

Партія " Слуга народу " попередньо визначилася з главами ключових комітетів Верховної Ради.

Згідно з даними "Лівого берега", очолити комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності може Денис Монастирський - №19 у списку партії, експерт з реформування судової та правоохоронної систем.

На пост глави комітету Ради з питань євроінтеграції претендує Марія Мезенцева, яка перемогла в мажоритарному окрузі №168, Харківська область.

Ірина Венедиктова, №3 "Слуги народу", претендує на голову комітету з питань правової політики і правосуддя, а Владислав Криклій, №12 в списку, може очолити комітет з питань транспорту.

Комітет з питань нацбезпеки і оборони можуть віддати депутату від "Слуги народу" під №39 у партійному списку Олександру Завитневичу, директору Смілянського ливарного заводу в Черкаській області.

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Почесний президент юридичної компанії Jurimex Данило Гетманцев (20-й у списку) повинен очолити комітет з питань бюджету, а колишній генконсул у Стамбулі Богдан Яременко, який пройшов по 215-му округу в Києві, претендує на комітет з питань закордонних справ.

Комітет з питань науки і освіти, як очікується, очолить директор освітніх програм "Українського інституту майбутнього" Сергій Бабак (№11 в списку).

Комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради може очолити №24 Сергій Кальченко, адвокат з "Хіллмонт партнерс".

Інші партії можуть претендувати на комітет з питань прав людини, новий комітет з реінтеграції. Також в "Слузі народу" думають над комітетами з питань регламенту і свободи слова та інформаційної політики, який може дістатися "слузі" Микиті Потураєву.

Слуга народу

Слуга народу

Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікером Верховної Ради 9-го скликання буде лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, а Руслан Стефанчук займе крісло віце-спікера. Також партію "Слуга народу" вирішили розділити на 15 груп.

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Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" Верховна Рада України
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