У "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з кризи через рішення КСУ

Борис Бондар Політика 23:00, 30.10.2020 Оновлено: 23:02, 30.10.2020

У партії "Слуга народу" назвали три шляхи виходу з кризи, створеної рішенням Конституційного Суду: добровільна відставка, вуличні протести та ухвалення законопроекту президента України Володимира Зеленського.

Про це сказано в заяві, яку поширила пресслужба партії. Там зазначено, що нинішній склад Конституційного Суду спровокував в Україні глибоку кризу.

"Під загрозою знищення практично вся антикорупційна інфраструктура держави. Є також проблеми з виконанням Україною зобов'язань перед Євросоюзом і нашою здатністю зберігати внутрішню стабільність, що життєво важливо в умовах гібридного протистояння з Росією", – сказано в заяві.

Там підкреслено, що такої ситуації не було б, якби нинішній склад Конституційного Суду керувався у своїй діяльності принципами чесноти, обґрунтованості прийняття рішень, уникав конфлікту інтересів і прагнув захищати Конституцію від незаконних посягань.

Також в "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з кризи.

"Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості для відновлення чесноти, професіоналізму і конституційності в діяльності органу. Або доля суддів і їх незначних рішень вирішить вулиця. Або – третій шлях – Верховна Рада ухвалить справедливе і єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроект №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", – відмічено в заяві.

На думку "слуг ", перший шлях є нереалістичним, враховуючи поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створить додаткові ризики для державності. Тому третій шлях виходу з кризи вони назвали безальтернативним.

"Закликаємо всіх відповідальних і проукраїнськи налаштованих народних депутатів України згадати, що Верховна Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз", – сказано в заяві.

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