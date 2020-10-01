У "Слузі народу" назвали Тищенка "фенотипним бандитом" з 90-х. Листування

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла назвала свого колегу Миколу Тищенка "фенотипним бандитом".

У розпорядженні "Страны" опинилося листування в партійному чаті "слуг". Листування відбулося після ефіру на телеканалі "Наш" 30 вересня. Там Безугла розкритикувала Тищенка, заявивши, що інформація про його призначення в ТКГ – це фейк, який він сам розповсюдив (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Увечері того ж дня керівник Київської обласної організації партії "Слуга народу" Олександр Дубінський в партійний чат кинув її виступ, а Безугла написала у відповідь, що вважає Тищенка бандитом і тим, хто прикривається ім'ям президента", – розповіло джерело видання в фракції СН.

Як зазначила Безугла, те, що заступник голови фракції і керівник київського осередку "фенотипний бандит", знижує майбутнє "Слуги народу" як партії, а не президентського проєкту-одноденки.

"Я спочатку думала, що Коля типу лицаря – борця за справедливість, але поступово стало абсолютно ясно, що ні. Це маска, яка прикриває бруд людини, сформованої у бандитських спільнотах 90-х", – додала вона.

Зі свого боку Тищенко в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews звинуватив Безуглу в роботі на Джорджа Сороса й побачив у неї "нерозділене кохання, яке веде до психічних розладів".

"Наша севрюга протухнула вкотре", – висловився нардеп партійним сленгом.

Скрин партійного чату "Слуги народу" strana.ua

Скрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL: