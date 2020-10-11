В "Слузі народу" назвали Качуру "тупим черевиком" через слова про російську вакцину

Кирило Лютий Політика 00:42, 12.10.2020

Нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька розкритикувала свого колегу Олександра Качуру за пропозицію використовувати в Україні російську вакцину від COVID-19.

Своє обурення Богуцька висловила в Facebook у неділю, 11 жовтня, відзначивши, що у неї "давно сформувалося стійке зневажливе ставлення до деяких депутатів нашої фракції".

"Мені плювати, що там собі вирішив Качура вколоти, але говорити про те, що він піклується про здоров'я української нації – це вже занадто. Це ж треба взагалі бути тупим черевиком, щоб на українцях тестувати російський медичний напівфабрикат!" – написала вона.

Як писав OBOZREVATEL, Качура заявив, що Україна зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Ряд українських політиків відреагували на заяву Качури, висміявши нардепа.

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