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15 листопада • оновлено в 00:49
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"Спочатку кнопкодавів і рішал!" "Слуга народа" вирішила вигнати ще одного нардепа: він відреагував

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Народного депутата Антона Полякова хочуть виключити з фракції "Слуги народу".

Про це політик заявив особисто на своїй сторінці в Telegram-каналі, опублікувавши повідомлення, яке нібито відправили іншим "слугам".

"Завтра вранці будуть на фракції ухвалювати рішення щодо виходу з фракції Полякова. Є багато роботи з його боку проти роботи фракції і повна не підтримка позиції фракції..." – йдеться у повідомленні.

Нардепа звинуватили в тому, що він не голосує за необхідні закони, "зливає" інсайда з фракції і пропускає засідання в Раді.

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За його словами, керівництво фракції й Офіс президента обдзвонили всіх депутатів із проханням підтримати рішення.

Антон Поляков

Антон Поляков

Телеграм нардепа

"Я не проти, якщо фракція проголосує, окей. Тільки переді мною виключіть усіх списочників, які продавали округу на парламентських виборах, і тепер сидять у Раді і навіть займають посади в нашій фракції і комітети. Потім виключіть кнопкодавів, як обіцяли влітку в меморандумі. Потім усіх "рішал" і зірок листувань під куполом. Ах так, і Рябошапку звільніть, за те, що він отримує команди від Богдана не пускати або навпаки пускати в хід певні справи. Потім можна приступити до мене", – обурився Поляков.

"Спочатку кнопкодавів і рішал!" "Слуга народа" вирішила вигнати ще одного нардепа: він відреагував

Полякова підтримав інший одіозний нардеп-колега по фракції Олександр Дубинський. "Вважаю будь-які спроби виключення з фракції за свою думку маячнею хворого розуму. Поляков має свою думку", – написав він.

"Спочатку кнопкодавів і рішал!" "Слуга народа" вирішила вигнати ще одного нардепа: він відреагував

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поляков розповів про те, як "слуг народу" відправили "на підвал", щоб нібито змусити підтримати рішення щодо держбюджету на 2020 рік.

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Особа
Антон Поляков
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да все честно и по понятиям - как хазяева командуют, так оккупационно-колониальная администрация по типу Ост-Индской компании и делает. Слава патриётом, Майдану и всем сотням и тысячам на небе и на земле.
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