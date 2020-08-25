В "Слузі народу" блокують створення комісії щодо розслідування провалу операції з "вагнерівцями", – Лерос

Керівництво фракції "Слуга народу" відмовляється подавати свої кандидатури до комісії Верховної Ради для розслідування зриву спецоперації із затриманням "вагнерівців" в Україні.

Про це в Facebook повідомив народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос. Проект зі створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) зареєстрували в Раді минулого тижня.

Нардеп заявив, що особисто бачив частину матеріалів кримінального провадження, в рамках якого планували затримати терористів, і спілкувався з учасниками цієї операції, що зобов'язує його як народного депутата зробити все можливе для створення ТСК.

"Проєкт вже минулого тижня зареєстровано, але мені відповіли, що керівництво фракції "Слуга народу" відмовляється подавати свої кандидатури до комісії і, виконуючи команди Офісу президента, будуть утримуватися від голосування за створення ТСК, що ще раз підтверджує причетність Офісу до зливу спецоперації, бо якби їм не було чого приховувати, без коливань б довели, що це "марна справа", – написав Лерос.

Він також закликав керівників фракцій наполягати на внесенні питання про створення ТСК до порядку денного наступного засідання парламенту.

"Колеги, створення ТСК – це не вирок, це можливість представникам народу взяти контроль над резонансною подією, важливою для національної безпеки і оборони держави, перевірити обставини і підтвердити або спростувати інформацію", – резюмував нардеп.

Керівництво "Слуги народу" блокує створення ТСК щодо операції з "вагнеровцамі" (Facebook Гео ЛЕРОС)

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