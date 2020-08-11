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В "Слузі народу" анонсували позачергові засідання Ради. Дати

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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Верховна Рада збереться на позачергове засідання 25 серпня

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 25 серпня. day.kyiv.ua

Позачергова сесія Верховної Ради відбудеться 25 серпня, а в День незалежності, 24 серпня, пройде урочисте засідання.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат від "Слуги народу" Олександр Качура. Які питання планують розглянути на позачерговому засіданні, нардеп не уточнив.

"Затверджено дати наступних засідань ВР! 24.08.2020 – урочисте засідання на честь дня Незалежності. 25.08.2020 – позачергова сесія ВР", – написав він.

Верховна Рада проведе засідання 24 і 25 серпня

Верховна Рада проведе засідання 24 і 25 серпня (Telegram Олександра Качура)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у вересні в Україні має відбутися підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень. Це питання розгляне Верховна Рада на позачерговому засіданні 25 серпня.

УкраїнаВерховна Рада УкраїниОлександр Качура
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