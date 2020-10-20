В "Слузі народу" з'явилися нові хворі на COVID-19 нардепи

У фракції "Слуга народу" у Верховній Раді на коронавірус захворів ще один депутат.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі каналу "Україна 24". Станом на 20 жовтня в фракції хворіють до восьми осіб.

Вона зазначила, що за останні кілька тижнів кількість хворих нардепів дещо зменшилася.

"Що стосується того, чи пішов карантин в Раді на користь, складно оцінити в позитиві. Однак в одній з фракцій за ці кілька тижнів трохи зменшилася кількість хворих. Більшість з тих, хто хворів на початок цього карантину, вже вилікувалися, але, на жаль, є і нові випадки. Зокрема, в нашій фракції один депутат захворів навіть вчора, в цілому це десь 7-8 осіб зараз", – сказала Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заразився коронавірусом. Про позитивний результаті тесту на COVID-19 нардеп повідомив 16 жовтня.

Коронавірусом у Верховній Раді України заразилися майже 100 осіб. З них до 60 хворих – народні депутати і до 30 інфікованих – в апараті парламенту.