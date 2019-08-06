В "Слузі народу" хочуть обмежити інформацію у ЗМІ: в чому суть

Україні необхідний закон, що визначає правила роботи ЗМІ в умовах війни.

Таку заяву зробив майбутній депутат-мажоритарник від партії "Слуга народу" Сергій Швець агентству "Інтерфакс-Україна".

"Як бути зі свободою слова в умовах війни, в умовах надзвичайного, воєнного стану? Поки що це регламентується виключно нормами різних відомств, але це все несистемний підхід... Є у мене така ідея (підготувати законопроект, — прим. ред.). І все це треба зробити в короткий термін", — поділився Швець.

Сергій Швець lb.ua

Він висловив думку, що законопроект повинен містити і "глосарій війни".

"Що таке окупаційні війська, сепаратисти, колабораціоністи, нпроголошені республіки... Це все повинно бути визначено законом", — зазначив майбутній депутат.

За його словами, при підготовці законопроекту необхідно вивчити думку громадян — чи згодні вони на обмеження інформації в умовах війни для їх же безпеки, а "якщо згодні, то в якій мірі".

Швець поділився планами, що має намір працювати за профілем (до обрання у Верховну Раду був ведучим на "Студії 1+1", — прим. ред.) в парламентському комітеті з інформаційної політики та свободи слова. Він упевнений, що цей профільний комітет буде одним з найчисельніших і "найреволюційніший".

"Там зберуться люди з проривними ідеями", — сказав Сергій Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше майбутній нардеп від "Слуги народу" відмовився розкрити свій стан.

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