В СБУ відповіли на дані щодо "прослушки" в кабінеті Баканова

Тимур Григоренко Політика 21:26, 16.06.2020 Оновлено: 21:37, 16.06.2020

У кабінеті голови Служби безпеки України Івана Баканова немає прослуховуючих пристроїв.

Про це "Укрінформу" повідомили в пресслужбі СБУ, коментуючи заяву народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

"Не підтверджуємо цю інформацію", – сказали у відомстві.

Нагадаємо, що нардеп Дубінський розповів, що, крім "прослушки" в кабінеті Баканова, аналогічний пристрій було знайдено і в автомобілі дружини глави СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України викрила злочинну схему колишніх і діючих співробітників спецслужби з продажу телефонних розмов громадян.

Раніше в ДБР заявили про те, що виявили співробітника СБУ, який продавав телефонні розмови українців, зокрема відомих особистостей.

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