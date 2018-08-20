В Росії українця засудили до дворічного ув'язнення у справі "Правого сектора"

Російський суд призначив Роману Терновському, якого звинувачують у причетності до "Правого сектора" та участі в "антиросійських акціях" в Україні, покарання у вигляді понад двох років позбавлення волі.У Росії в понеділок, 20 серпня, чинності набув вирок суду, згідно з яким громадянин України Роман Терновський має відсидіти два років та три місяці за ґратами. Українця звинувачують у виготовленні та розповсюдженні атрибутики з символікою забороненої в Росії організації "Правий сектор" та участі в акції з блокування вантажного транспорту з Росії в Україну взимку 2016 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Слідчого Комітету РФ.

За даними російського слідства, Терновський в 2015-2016 роках організовував в Україні виготовлення та поширення атрибутики з символікою "Правого сектора", а також брав участь "в публічних акціях, спрямованих проти інтересів Російської Федерації". Слідство стверджує, що українець, зокрема, брав участь в акції з блокування транзиту російських вантажівок Україною в районі пункту пропуску "Гоптівка" на російсько-українському кордоні в Харківській області.

Терновський був затриманий у жовтні 2017 року на території Ростовської області Росії. Його причетність до діяльності організації у самому "Правому секторі" заперечували. Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону зверталося до російської сторони з нотою з вимогою повідомити обставини затримання українця.

Акції з блокади вантажного транспорту Російської Федерації тривали в Україні в лютому 2016 року. Їхнім наслідком стали взаємні офіційні заборони транзиту вантажного транспорту. Зрештою транзитні перевезення для російських вантажів з українського боку були поновлені, тоді як для українських діє заборона на транзит територією Росії у Казахстан та Киргизстан.