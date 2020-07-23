У Росії оголосили місцеві вибори в Україні "виходом із мінських угод"

У МЗС РФ назвали місцеві вибори в Україні "виходом із мінських угод".

Постанову Верховної Ради України про призначення місцевих виборів на жовтень 2020 року можна трактувати як фактичний вихід із мінських угод.

Про це в четвер, 23 липня, на брифінгу заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова. Вона назвала рішення Верховної Ради України таким, що суперечить комплексу узгоджених заходів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ця ситуація не може не турбувати, ми вимагаємо від української сторони чітких роз'яснень із зазначеного питання", – сказала Захарова.

Однак вона відзначила позитивні зрушення у виконанні рішень паризького саміту 2019 року в "нормандському форматі". За словами дипломатки, домовленість контактної групи про додаткові заходи посилення режиму тиші очікує підписання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проєкт постанови 15 липня проголосували 326 народних депутатів.