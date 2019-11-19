В Росії назвали "абсолютно нерозв'язне" питання нормандської зустрічі

Російський журналіст Ігор Яковенко переконаний, що "абсолютно нерозв'язне" питання, яке обговорюватиметься на нормандському саміті – це питання інтеграції окупованих територій Донбасу в Україну.

"Буде імітація обговорення цього питання, але всерйоз це ніхто обговорювати не буде", – сказав він OBOZREVATEL.

"І українська, і російська сторона розуміють, що допоки Путін у Кремлі, це абсолютно неможливо", – зауважив він. "Серйозних рішень там дсягти буде неможливо, бо будь-які серйозні рішення суперечать інтересам Кремля", – додав журналіст.

Питання реінтеграції Донбасу в Україну є "нерозв'язним", переконаний журналіст

На його думку, найскладнішим питанням, "яке передбачається у формулі Штайнмаєра", є вибори на окупованій території. "Я вважаю, що провести вибори абсолютно неможливо так, щоб їх визнала Україна і щоб це було допущено Кремлем", – сказав Яковенко.

Журналіст зауважив, що формула Штайнмаєра "насправді це формула Путіна". "Штайнмаєр – це псевдонім Путіна".

Яковенко заявив: "Абсолютно очевидно, що вибори можуть відбуватися лише у ситуації, коли їх контролює законна влада України. А цього Путін, звісно ж, ніколи не допустить. Це означатиме, що має бути контроль над кордоном, має бути контроль над виборчим процесом, що за Путіна абсолютно неможливо".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії не підтвердили зустріч у нормандському форматі, яка за попередньою домовленістю мала відбутися 9 грудня 2019 року у Парижі. 18 листопада помічник президента Росії повідомив про те, що у Кремлі все ж готуються до зустрічі на зазначену дату.

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