Головна Новини
19 листопада • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

В Росії назвали "абсолютно нерозв'язне" питання нормандської зустрічі

3.2т
Читати матеріал російською

Російський журналіст Ігор Яковенко переконаний, що "абсолютно нерозв'язне" питання, яке обговорюватиметься на нормандському саміті – це питання інтеграції окупованих територій Донбасу в Україну.

"Буде імітація обговорення цього питання, але всерйоз це ніхто обговорювати не буде", – сказав він OBOZREVATEL.

"І українська, і російська сторона розуміють, що допоки Путін у Кремлі, це абсолютно неможливо", – зауважив він. "Серйозних рішень там дсягти буде неможливо, бо будь-які серйозні рішення суперечать інтересам Кремля", – додав журналіст.

Питання реінтеграції Донбасу в Україну є "нерозв'язним", переконаний журналіст

Питання реінтеграції Донбасу в Україну є "нерозв'язним", переконаний журналіст

На його думку, найскладнішим питанням, "яке передбачається у формулі Штайнмаєра", є вибори на окупованій території. "Я вважаю, що провести вибори абсолютно неможливо так, щоб їх визнала Україна і щоб це було допущено Кремлем", – сказав Яковенко.

Новини
Після зустрічі з Путіним: Разумков розкрив плани Зеленського щодо Донбасу

Журналіст зауважив, що формула Штайнмаєра "насправді це формула Путіна". "Штайнмаєр – це псевдонім Путіна".

Яковенко заявив: "Абсолютно очевидно, що вибори можуть відбуватися лише у ситуації, коли їх контролює законна влада України. А цього Путін, звісно ж, ніколи не допустить. Це означатиме, що має бути контроль над кордоном, має бути контроль над виборчим процесом, що за Путіна абсолютно неможливо".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії не підтвердили зустріч у нормандському форматі, яка за попередньою домовленістю мала відбутися 9 грудня 2019 року у Парижі. 18 листопада помічник президента Росії повідомив про те, що у Кремлі все ж готуються до зустрічі на зазначену дату.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Ігор Яковенко Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Формула Штайнмаєра нормандський формат
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
3
8
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пох,все равно будет так как выгодно украине
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Артеллерист Моня, Украине выгодно не возвращать Донбасс.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
На нормандском саммите будет обсуждаться вопрос присоединения Украины к Донбассу. Жизнь нациков в Украине - вопрос времени, зачистят заразу и наступит мир и Украина начнет развиваться вместе с Россией. Предатели, воры и прочие крысы - к сожалению останутся, так устроен любой, в том числе и социальный организм, в нём обязательно должно быть г овно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Что вам прикажут...то вы и исполните повизгивая от своего героизма
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини політики

Топпублікації

Топблоги