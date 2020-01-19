В РНБО звернулися до ЗМІ через трагедію з літаком МАУ в Тегерані

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов звернувся до ЗМІ з закликом займати виважену та відповідальну позицію стосовно висвітлення питання щодо повернення в Україну "чорних скриньок" літака Boeing-737-800, який був збитий в Тегерані.
Відповідна заява з'явилася на сайті Ради нацбезпеки. "Нині тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо цього питання. Перемовини складні і напружені. Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність", — пояснив Данілов.
"Наполегливо закликаю ЗМІ під час висвітлення питання повернення "чорних скриньок" користуватися офіційною інформацією українських органів влади, яку надаватимуть в залежності від досягнення домовленостей з іранською стороною", — додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився борт з тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 МАУ 8 січня в Тегерані (Іран).
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