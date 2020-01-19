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19 січня • оновлено в 21:29
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В РНБО звернулися до ЗМІ через трагедію з літаком МАУ в Тегерані

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов звернувся до ЗМІ з закликом займати виважену та відповідальну позицію стосовно висвітлення питання щодо повернення в Україну "чорних скриньок" літака Boeing-737-800, який був збитий в Тегерані.

Відповідна заява з'явилася на сайті Ради нацбезпеки. "Нині тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо цього питання. Перемовини складні і напружені. Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність", — пояснив Данілов.

В РНБО звернулися до ЗМІ через трагедію з літаком МАУ в Тегерані

"Наполегливо закликаю ЗМІ під час висвітлення питання повернення "чорних скриньок" користуватися офіційною інформацією українських органів влади, яку надаватимуть в залежності від досягнення домовленостей з іранською стороною", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрко Медяник
Особа
Олекcій Данілов
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