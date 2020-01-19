В РНБО звернулися до ЗМІ через трагедію з літаком МАУ в Тегерані

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов звернувся до ЗМІ з закликом займати виважену та відповідальну позицію стосовно висвітлення питання щодо повернення в Україну "чорних скриньок" літака Boeing-737-800, який був збитий в Тегерані.

Відповідна заява з'явилася на сайті Ради нацбезпеки. "Нині тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо цього питання. Перемовини складні і напружені. Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність", — пояснив Данілов.

"Наполегливо закликаю ЗМІ під час висвітлення питання повернення "чорних скриньок" користуватися офіційною інформацією українських органів влади, яку надаватимуть в залежності від досягнення домовленостей з іранською стороною", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 січня в аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився борт з тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 МАУ 8 січня в Тегерані (Іран).

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