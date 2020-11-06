У РНБО розповіли, коли насправді почалася гібридна війна РФ проти України

Гібридна війна Росії проти України почалася не 2014 року, а на десять років раніше – у 2004 році після Помаранчевої революції.

Про це заявив на пресконференції заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос. Росія до початку війни мала понад 200 різних організацій і компаній, які просували певні меседжі та цінності "русского мира" всередині України.

"Та гібридна війна, яку веде РФ протягом багатьох років, і це почалося не 2014 року, це почалося значно раніше, і активна фаза вже почалася після першого Майдану", – зазначив Кривонос.

Він висловив надію, що найближчим часом буде проведена певна робота щодо представників "п'ятої колони" всередині України.

"Протягом війни частина з них була прибрана, але вплив триває, і це дуже часто такі "невинні" організації на рівні прихильників російської літератури, пам'яті якихось російських письменників, але ці меседжі поступово прокльовуються", – заявив заступник глави РНБО.

За його словами, у 2005 році розвиток донського козацтва на території України був мінімальним, а потім ця ідея за допомогою "п'ятої колони" почала просуватися, і РФ скористалася цим у 2014 році, коли участь тих самих "козаків" у Криму і на Донбасі давала певний результат.

Кривонос пообіцяв, що з часом представить існуючі організації, які під виглядом військово-патріотичного виховання, юнацьких клубів виховують антиукраїнські цінності, які є загрозою для країни.

За словами заступника секретаря РНБО, питання національно-патріотичного виховання населення й молоді на державному рівні фактично відсутнє.

"Якщо ми не працюємо з власними дітьми, з ними працюють інші", – підкреслив Кривонос.

"Унаслідок такої м'якої інформаційної експансії через 5-10 років знову можуть з'явитися так звані "харківська народна республіка" або "сумська народна республіка", оскільки форматування сприйняття інформації нашим народом призведе до того, що цінності України зміняться цінностями Росії, і не звертати увагу на це зараз – це велика помилка", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, не досягнувши результату військовими методами, Росія зробила ставку на гібридну агресію і намагається "зсередини" окупувати Україну. Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін.