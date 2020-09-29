В РНБО назвали Фокіна "сліпим дурнем" та "маразматиком"

Заступник секретаря Ради національної безпеки Сергій Кривонос назвав "сліпим дурнем", "маразматиком" і "щуром" представника України в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, який заявив, що не бачить війни між Україною і Росією.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що звернувся до президента Володимиру Зеленському.

"Сьогодні відбулася жахлива і кричуща річ: людина, яка представляє Україну в Тристоронньої контактній групі в Мінську; людина, яка представляє кожного з цивільних, військових, які пройшли пекло війни з агресором на Донбасі, сім'ї загиблих і дітей, які стали сиротами в боях з загарбником , заявив – ніяких підтверджень, що це війна з РФ він не бачить. Сліпий дурень!" – зазначив заступник секретаря РНБО.

Кривонос також назвав Фокіна "щуром, який виліз з-під лавки, і який показав справжнє обличчя п'ятої колони".

"Ти спав в теплому ліжку, поки ми пліч-о-пліч, через смерть і поранення захищали тебе", – додав він.

Заступник секретаря звернувся до президента України Володимира Зеленського та закликав його виключити Фокіна з ТКГ.

"Пане президенте! Слова і дії Фокіна принижують нашу країну, розхитують українське суспільство і провокують дестабілізацію ситуації в країні, яку ви очолюєте. Прийміть рішення про виключення Вітольда Фокіна зі складу Тристоронньої контактної групи. Ця людина не є рушійною силою до нашої перемоги і миру України в російсько-українській війні. Женіть з ганьбою цього маразматика!" – підкреслив Кривонос.

Facebook Сергія Кривоноса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 29 вересня, перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін виступив у Верховній Раді. Він заявив, що не бачить підтверджень, що між Росією і Україною йде війна.