В Раду проходить п’ять партій: "Громадянська позиція" на межі

Прохідний бар’єр на позачергових виборах у Верховну Раду України 21 липня долають п’ять партій, а "Громадянська позиція" опинилася на межі проходження. Її планує підтримати 4,3% тих, хто йтиме на вибори.

Про це свідчать результати дослідження громадської думки українців, яке було проведене у період з 29 червня по 7 липня компанією Research & Branding Group.

Більшість жителів країни (77%) мають намір взяти участь у голосуванні на виборах до ВРУ. Зокрема, точно голосуватимуть 44% потенційних виборців, а ще 34% робитимуть це скоріш за все.

Вибори у ВРУ Vlasno

Так, 44,8% тих, хто голосуватиме і визначився із вибором, підтримають партію "Слуга народу", 9,6% — "Опозиційну платформу — За життя", 8,4% — ВО "Батьківщина", 7,8% — політсилу "Голос" і 7% — "Європейську солідарність".

Результати дослідження Research & Branding Group.

Ще дві партії мають шанс подолати 5% бар’єр: це партія "Громадянська позиція" (4,3% тих, хто голосуватиме і визначився із вибором) та "Сила і честь" (4,2%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно зі попередніми соціологічними опитуваннями, передбачалось, що до Верховної Ради під час позачергових виборів можуть пройти чотири партії.

Раніше вже повідомлялось, що партія "Громадянська" позиція Анатолія Гриценка наблизилася до прохідного бар'єру до Верховної Ради.

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