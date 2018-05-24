Нардеп повідомив про постачання нової зброї США

Протитанкові ракетні комплекси Javelin це лише перший етап допомоги Україні від США.

В коментарі для OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук пояснив, що будучи на озброєнні в української армії ПТРК Javelin не допоможе просунутися ЗСУ вглиб окупованої території, оскільки комплекс є суто оборонною зброєю, і буде використовуватися лише для відбиття нападу проросійських терористів на лінії зіткнення.

Однак, парламентарій зазначив, що ПТРК - це лише перший етап допомоги від американських союзників.

"Курт Волкер (спецпредставник Держдепу США по Україні, – Ред.), коли спілкувався з народними депутатами під час проведення перемовин, висловив чітку позицію, що це лише перший етап допомоги від американських союзників. В разі потреби вони можуть нам надати всю необхідну кількість оборонної зброї, яка б допомогла Україні посилити свою потугу", – заявив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, використання українською армією ПТРК Javelin на лінії зіткнення на Донбасі в рази зменшить можливість терористів "Л/ДНР" обстрілювати позиції ЗСУ та мирні території з танків.