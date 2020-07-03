В Раді виникли сутички через закон Зеленського про ЗНО для випускників з ОРДЛО

У Верховній Раді 3 липня трапився скандал через обговорення закону про можливість випускників з окупованих територій вступати в навчальні заклади України без ЗНО.

Так, спікер парламенту Дмитро Разумков навіть перейшов на крик через те, що депутати, виступаючи проти закону, заблокували трибуну.

"Ви на мене не кричіть! Чи не підвищуйте на мене голос! І пальцем на мене теж тикати не потрібно! Я вам ще раз повторюю: не потрібно на мене тикати!", – сказав Разумков.

Скандал розгорівся через те, що нардепи хотіли ухвалити закон відразу і в першому, і в другому читанні. Однак партія "Європейська солідарність" виступила проти. У підсумку, нардепи прийшли блокувати трибуну.

Разумков поставив на голосування в першому читанні. "За" проголосувало 266 голосів. Після чого спікер дав хвилину на виступ "Євросолідарності".

Представник "ЄС" Михайло Забродський з трибуни заявив, що закон вимагає зваженої обробки, оскільки в чинній редакції несе загрози. Зокрема, він зазначив, що ухвалення законопроєкту навмисне затягували на тижні, розглядаючи поправки в закон про гральний бізнес.

Депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко також наполягала на необхідності внесення правки, яка надала б можливість вступу до вузів без ЗНО і для дітей загиблих українських воїнів.

У другому читанні "за" законопроєкт проголосували 310 нардепів.

Відзначимо, мова йде про зміни до Закону України "Про вищу освіту", які ініціював президент Володимир Зеленський. 24 червня він передав відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

Згідно з ним, діти з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей змогли б вступати в усі вищі навчальні заклади України без необхідності здавати ЗНО. Крім того, держава буде оплачувати їхнє навчання.

Зараз вступники тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей можуть претендувати на безкоштовне навчання тільки в обмеженому переліку українських вищих навчальних закладів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в комітет Верховної Ради 1 липня планується внести новий законопроєкт про медіа в Україні, який раніше був розкритикований представниками ЗМІ.