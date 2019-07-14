В партії "Голос" розповіли, як знищити "судових баронів"

В партії Святослава Вакарчука "Голос" збираються перезавантажити систему добору і нагляду за суддями, реформуючи Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Про це в інтерв’ю "Лівому берегу" заявив заступник Голови партії "Голос", Ярослав Юрчишин.

“Більше, ніж дві треті судової системи заповнені суддями старого формату, в тому числі є й ті, кого можна назвати "судовими баронами". Це наслідок того, що у відбіркових і дисциплінарних комісіях сидять такі ж люди. Вони ніколи не дадуть шанс (або дадуть мінімальний) тим, хто хоче стати суддею з-поза системи” – вважає представник партії Вакарчука.

“Ми не плануємо вчергове пускати всіх суддів на переатестацію, оскільки вони і так нещодавно проходили перевірку. А хочемо змінити підхід до формування ВККС і ВРП. Це перше завдання.

А друге – на основі висновків громадських експертів (як міжнародних, так і українських) "почистити" нинішню судову систему. Йдеться про ті висновки Громадської ради доброчесності (ГРД), які були проігноровані ВККС, як і ВРП” – додав Я. Юрчишин.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!