МоваЯзык
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

В Оттаві двоповерховий автобус врізався в зупинку: щонайменше троє загиблих

65

У столиці Канади двоповерховий автобус налетів на зупинку. Внаслідок інциденту загинули троє осіб, ще 23 потерпілих отримали травми різного ступеня тяжкості.В Оттаві двоповерховий міський автобус в'їхав у зупинку громадського транспорту. Інцидент стався під вечір п'ятниці, 11 січня. Внаслідок інциденту загинули троє осіб, ще 23 людини отримали різні тілесні ушкодження, передає агенція новин AP з посиланням на дані представників місцевої влади.

Один із загиблих стояв на зупинці, інші двоє були пасажирами автобуса. Більшість травмованих пасажирів на момент аварії перебували на другому поверсі автобуса - в нього встромився дах зупинки. Рятувальникам довелося звільняти декого з потерпілих, що опинилися затиснутими між кріслами.

За словами керівництва поліції канадської столиці, одразу після ДТП правоохоронці заарештували водійку транспортного засобу. Обставини аварії з'ясовують.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги