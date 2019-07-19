В останні хвилини: Вакарчук влаштував лазерне шоу під Радою

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук у п'ятницю, 19 липня, влаштував шоу біля будівлі Верховної Ради України в Києві.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, це сталося пізно ввечері, за 30 хвилин до так званого дня тиші перед парламентськими виборами 21 липня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Святослав Вакарчук УНІАН

Відзначимо, на заході був присутній сам український музикант. За допомогою лазерної проекції на будівлю парламенту "накладалися" різні зображення, що супроводжувалося музикою.

На перегляд шоу під Верховною Радою, як повідомляє прес-служба "Голосу", прийшла вся команда політсили разом із відвідувачами фінального концерту лідера партії на Контрактовій площі.

"Зараз, поки ще не настав день тиші, ми хочемо, щоб вся Україна нас почула. Ми хочемо, щоб Верховна Рада змінилася", – сказав Вакарчук.

У повідомленні прес-служби також вказується, що на будівлі були показані "застарілі внутрішні механізми старої політики, їх неминучий занепад і перехід до сучасної ефективної нової політики".

Раніше OBOZREVATEL писав про порушення виборчого права в Україні. Проблеми почалися в перший же день парламентської передвиборчої кампанії 2019 року.

Крім того, журналісти нашого видання розібралися, що важливо знати перед голосуванням на виборах до Верховної Ради.

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