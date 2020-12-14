В ОПЗЖ звинуватили владу в спробі призначити главу Запорізької облради

Влада намагалася призначити представника "Слуги народу" Віталія Боговіна главою Запорізької обласної ради, але він не набрав необхідної кількості голосів.

Про це повідомляє пресслужба партії "Опозиційна платформа – За життя". Там звинуватили партію "Слуга народу" в "дерибані на місцях". Депутати нагадали, що більшість голосів виборців у Запоріжжі отримала їх політична сила.

"Але місцеві маріонетки влади і олігархів за допомогою залякування і скупки депутатів облради сколотили картель для поділу влади в області. Внаслідок цього влада висунула на посаду голови обласної ради Боговіна, який провалив роботу в області", – підкреслили в партії.

Як стверджують політики, заради голосування за главу ОДА нібито привезли навіть хворих на коронавірус депутатів, а одного з них, як сказано в повідомленні, доставили в зал з реанімації на швидкій.

У пресслужбі розповіли, що депутатам нібито видали номери, які ті повинні були вписати в бюлетені для таємного голосування, щоб "контролювати це таємне голосування". Однак "схему" розкрили депутати від опозиції.

Відповідно, як пишуть в ОПЗЖ, кандидат отримав лише кілька голосів, які були правильно оформлені. Так, на їхню думку, Боговін втратив право претендувати на посаду голови обласної ради.

"Ми вимагаємо від правоохоронних органів дати правову оцінку фактам махінацій і порушення закону при голосуванні на виборах голови Запорізької обласної ради", – резюмували в політсилі.