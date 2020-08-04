В ОПУ виправдали пізню реакцію Зеленського на вбивство медика на Донбасі

Олексій Тітофф Політика 16:04, 4.08.2020 Оновлено: 16:06, 4.08.2020

Президент України Володимир Зеленський не винен в пізній реакції на вбивство українського медика на Донбасі в зоні ООС.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів радник голови Офісу президента щодо антикризових комунікацій Михайло Подоляк. Відповідальність за затримку в оперативній реакції Подоляк взяв на себе.

"Це недоробка не президента, а недоробка якраз тих структур, якими я займаюся. Це, по суті, – моя недоробка, якщо вже на те пішло", – сказав він.

За словами Подоляка, затримка з відповіддю була також пов'язана з тим, що не було достовірної інформації в день вбивства військового.

"Президент в цей же день (13 липня – Ред.) викликав до себе інфраструктурних людей (зокрема, начальника Генштабу і профільного заступника Офісу президента) і відправив їх туди, щоб отримати звідти інформацію", – додав радник.

Також він назвав ненормальним явище, коли міжнародна громадськість реагує на подія всередині України швидше, ніж глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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