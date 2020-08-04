В ОПУ виправдали пізню реакцію Зеленського на вбивство медика на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський .
Президент України Володимир Зеленський не винен в пізній реакції на вбивство українського медика на Донбасі в зоні ООС.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів радник голови Офісу президента щодо антикризових комунікацій Михайло Подоляк. Відповідальність за затримку в оперативній реакції Подоляк взяв на себе.
"Це недоробка не президента, а недоробка якраз тих структур, якими я займаюся. Це, по суті, – моя недоробка, якщо вже на те пішло", – сказав він.
За словами Подоляка, затримка з відповіддю була також пов'язана з тим, що не було достовірної інформації в день вбивства військового.
"Президент в цей же день (13 липня – Ред.) викликав до себе інфраструктурних людей (зокрема, начальника Генштабу і профільного заступника Офісу президента) і відправив їх туди, щоб отримати звідти інформацію", – додав радник.
Також він назвав ненормальним явище, коли міжнародна громадськість реагує на подія всередині України швидше, ніж глава держави.
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