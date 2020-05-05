Російський бізнесмен Борис Баум, який отримав українське громадянство, входить у групу людей при Офісі президента, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні.
Про це на закритій зустрічі зі ЗМІ повідомив заступник голови ОП і секретар координаційної ради з протидії COVID-19 Кирило Тимошенко, передає theБабель.
"На запитання про роль в історії з поставками вантажів бізнесмена Бориса Баума Тимошенко відповів, що він раніше допомагав владі створювати законопроєкт з регулювання грального бізнесу, а тепер входить у групу людей при ОП, яка бореться з коронавірусом. Всю роботу в цьому напрямку, стверджує Тимошенко, Баум виконує безкоштовно – як волонтер", – йдеться у повідомленні.
Баум і Тимошенко
У телеграм-каналі "Джокер" зазначено, що Баум є представником кримінального середовища та раніше був судимий у Латвії.
"Тимошенко Кирило на зустрічі повідомив, що Баум – це коронавірусний волонтер, борець із пандемією і все робить безкоштовно. Знайомтеся – довірена особа Офісу президента", – йдеться в інформації.
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Раніше на OBOZREVATEL вийшла публікація про "маскового короля" Бориса Баума.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
журналісти дізналися, що оточення президента Володимира Зеленського в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України. Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення і переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОП нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
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