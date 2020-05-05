Російський бізнесмен Борис Баум, який отримав українське громадянство, входить у групу людей при Офісі президента, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні.

Про це на закритій зустрічі зі ЗМІ повідомив заступник голови ОП і секретар координаційної ради з протидії COVID-19 Кирило Тимошенко, передає theБабель.

"На запитання про роль в історії з поставками вантажів бізнесмена Бориса Баума Тимошенко відповів, що він раніше допомагав владі створювати законопроєкт з регулювання грального бізнесу, а тепер входить у групу людей при ОП, яка бореться з коронавірусом. Всю роботу в цьому напрямку, стверджує Тимошенко, Баум виконує безкоштовно – як волонтер", – йдеться у повідомленні.

Баум і Тимошенко

У телеграм-каналі "Джокер" зазначено, що Баум є представником кримінального середовища та раніше був судимий у Латвії.

"Тимошенко Кирило на зустрічі повідомив, що Баум – це коронавірусний волонтер, борець із пандемією і все робить безкоштовно. Знайомтеся – довірена особа Офісу президента", – йдеться в інформації.

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