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5 травня • оновлено в 11:48
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В ОПУ виправдали Баума, який замішаний у скандалі з вантажами із Китаю

8.3т
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Російський бізнесмен Борис Баум, який отримав українське громадянство, входить у групу людей при Офісі президента, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні.

Про це на закритій зустрічі зі ЗМІ повідомив заступник голови ОП і секретар координаційної ради з протидії COVID-19 Кирило Тимошенко, передає theБабель.

"На запитання про роль в історії з поставками вантажів бізнесмена Бориса Баума Тимошенко відповів, що він раніше допомагав владі створювати законопроєкт з регулювання грального бізнесу, а тепер входить у групу людей при ОП, яка бореться з коронавірусом. Всю роботу в цьому напрямку, стверджує Тимошенко, Баум виконує безкоштовно – як волонтер", – йдеться у повідомленні.

Баум і Тимошенко

Баум і Тимошенко

У телеграм-каналі "Джокер" зазначено, що Баум є представником кримінального середовища та раніше був судимий у Латвії.

"Тимошенко Кирило на зустрічі повідомив, що Баум – це коронавірусний волонтер, борець із пандемією і все робить безкоштовно. Знайомтеся – довірена особа Офісу президента", – йдеться в інформації.

В ОПУ виправдали Баума, який замішаний у скандалі з вантажами із Китаю

Скриншот

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особи
Кирило Тимошенко Борис Баум
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Ирина Фил
Ирина Фил
Молодцы! Черт знает что под носом у нас творят и сами себя в который раз оправдывают! Все всё знают, но ничего никому не будет! Как обычно(((
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