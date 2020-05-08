В Офісі президента України сподіваються, що через деякий час Грузія поверне до Києва свого посла, відкликаного через призначення Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Як розповіло високопоставлене джерело ZN.UA в ОПУ, Україна не вдаватиметься до дзеркальних дій і не відкликати посла Ігоря Долгова із Грузії.

В ОПУ сподіваються, що Грузія поверне посла

"Рішення грузинської сторони має емоційний характер. Це був постріл собі в ногу", – прокоментував він рішення Тбілісі відкликати для консультацій посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе.

За словами джерела, у Києві далекі від думки, що грузинська сторона виконає погрози розірвати дипвідносини, які звучали раніше.

"Це блеф... Ми не раз чітко говорили грузинській стороні: ви перебільшуєте роль цієї людини в Україні. Відносини України та Грузії значно ширші і багатші і вони не повинні залежати від фактора Міхеіла Саакашвілі", – заявив співрозмовник видання.

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