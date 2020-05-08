В ОПУ розкритикували рішення Грузії відкликати свого посла

Політика 16:50, 8.05.2020 Оновлено: 17:07, 8.05.2020

В Офісі президента України сподіваються, що через деякий час Грузія поверне до Києва свого посла, відкликаного через призначення Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Як розповіло високопоставлене джерело ZN.UA в ОПУ, Україна не вдаватиметься до дзеркальних дій і не відкликати посла Ігоря Долгова із Грузії.

В ОПУ сподіваються, що Грузія поверне посла

"Рішення грузинської сторони має емоційний характер. Це був постріл собі в ногу", – прокоментував він рішення Тбілісі відкликати для консультацій посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе.

За словами джерела, у Києві далекі від думки, що грузинська сторона виконає погрози розірвати дипвідносини, які звучали раніше.

"Це блеф... Ми не раз чітко говорили грузинській стороні: ви перебільшуєте роль цієї людини в Україні. Відносини України та Грузії значно ширші і багатші і вони не повинні залежати від фактора Міхеіла Саакашвілі", – заявив співрозмовник видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

  • Пізніше МЗС Грузії опублікувало повне заяву через скандал із призначенням Саакашвілі.

  • Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Київ не відкликатиме свого посла у Грузії.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Саакашвілі – громадянин України, і жодна країна світу не може вказувати, можна чи ні призначати його на ту чи іншу посаду.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Україна 8 травня відзначає День пам'яті та примирення: у чому суть

"Це як ловити гранату без кільця!" У лабораторіях України, що тестують на коронавірус – справжнє пекло

Ігор Пелих розбився в жахливій аварії 11 років тому: як живе сім'я ведучого

Россияне убивают украинцев: Путин военный преступник

Суд ухвалив нове рішення щодо Марусі Звіробій