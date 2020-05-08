В Офісі президента України сподіваються, що через деякий час Грузія поверне до Києва свого посла, відкликаного через призначення Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Як розповіло високопоставлене джерело ZN.UA в ОПУ, Україна не вдаватиметься до дзеркальних дій і не відкликати посла Ігоря Долгова із Грузії.

В ОПУ сподіваються, що Грузія поверне посла

"Рішення грузинської сторони має емоційний характер. Це був постріл собі в ногу", – прокоментував він рішення Тбілісі відкликати для консультацій посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе.

За словами джерела, у Києві далекі від думки, що грузинська сторона виконає погрози розірвати дипвідносини, які звучали раніше.

"Це блеф... Ми не раз чітко говорили грузинській стороні: ви перебільшуєте роль цієї людини в Україні. Відносини України та Грузії значно ширші і багатші і вони не повинні залежати від фактора Міхеіла Саакашвілі", – заявив співрозмовник видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Пізніше МЗС Грузії опублікувало повне заяву через скандал із призначенням Саакашвілі.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Київ не відкликатиме свого посла у Грузії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Саакашвілі – громадянин України, і жодна країна світу не може вказувати, можна чи ні призначати його на ту чи іншу посаду.

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