Головна Новини
8 травня • оновлено в 17:56
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

В ОПУ розкритикували рішення Грузії відкликати свого посла

1.5т
Читати матеріал російською

В Офісі президента України сподіваються, що через деякий час Грузія поверне до Києва свого посла, відкликаного через призначення Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Як розповіло високопоставлене джерело ZN.UA в ОПУ, Україна не вдаватиметься до дзеркальних дій і не відкликати посла Ігоря Долгова із Грузії.

В ОПУ сподіваються, що Грузія поверне посла

В ОПУ сподіваються, що Грузія поверне посла

"Рішення грузинської сторони має емоційний характер. Це був постріл собі в ногу", – прокоментував він рішення Тбілісі відкликати для консультацій посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе.

За словами джерела, у Києві далекі від думки, що грузинська сторона виконає погрози розірвати дипвідносини, які звучали раніше.

"Це блеф... Ми не раз чітко говорили грузинській стороні: ви перебільшуєте роль цієї людини в Україні. Відносини України та Грузії значно ширші і багатші і вони не повинні залежати від фактора Міхеіла Саакашвілі", – заявив співрозмовник видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

  • Пізніше МЗС Грузії опублікувало повне заяву через скандал із призначенням Саакашвілі.

  • Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Київ не відкликатиме свого посла у Грузії.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Саакашвілі – громадянин України, і жодна країна світу не може вказувати, можна чи ні призначати його на ту чи іншу посаду.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Теги
Офіс президента скандали посол
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Отличное начало заголовка "В опу" ...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • У Бразилії вирахували головний спосіб передачі COVID-19 по світу.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус міг виникнути не на Уханьского ринку.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги