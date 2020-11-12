В ОПУ пояснили госпіталізацію Зеленського у "Феофанію"

Президента Володимира Зеленського та главу ОПУ Андрія Єрмака розмістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія", звідки вони можуть вести роботу.

Як пояснив радник глави ОП Михайло Подоляк, Зеленського госпіталізували, щоб не облаштовувати спеціальне приміщення в резиденції, передає "РБК-Україна".

"Це стандартна протокольна процедура. Було ухвалено рішення не робити заново комунікаційну кімнату в резиденції, а просто скористатися готовою в лікарні. Тому було ухвалено рішення і він (президент – Ред.) переїхав туди ... Так як в будь-якому випадку потрібно мінімум два тижні перебувати в спеціальному місці, то потрібно щоб був обладнаний робочий кабінет. У "Феофанії" це було зроблено спочатку під такі ситуації. У резиденціях або, тим більше, квартирі Андрія Борисовича це потрібно було робити заново, а сенс?", – повідомив він.

Також радник розкрив деталі про здоров'я Зеленського.

"Іноді температура стрибає, але немає ніяких ознак того, що ситуація погіршується. Це синергія роботи і спостереження лікарів", – зазначив Подоляк.

Ще радник президента розповів, що заражений Єрмак не переривав робочий процес.

"Це ж не ситуація, що ти захворів, два дні вдома побув, а потім приїхав на роботу. Ти зобов'язаний мінімум два тижні перебувати на ізоляції, а у тебе великий обсяг щоденної оперативної роботи, тобто тобі потрібні ситуаційні кімнати тощо", – повідомив він.

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