В ОПУ озвучили плани щодо другого терміну президентства Зеленського

Олексій Тітофф Політика 09:35, 27.11.2020 Оновлено: 09:55, 27.11.2020

В Офісі президента України допустили, що глава держави Володимир Зеленський може піти на другий президентський термін.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко. За його словами, одного терміну мало, щоб "відбудувати" Україну.

"Якщо в президента буде таке рішення, він його озвучить. Так, на пресконференції президент дійсно сказав, що одного терміну мало в силу об'єктивних причин, а не через те, що він вирішив або не вирішив йти на другий термін", – сказав він.

За словами Тимошенка, поки в ОП не обговорювали другий термін Зеленського.

"Дійсно, для того, щоб відбудувати країну, один термін – це невеликий період, тому що його об'єктивно не вистачає. Ми це не обговорюємо, тому що нам, чесно кажучи, на обговорення другого терміну і які будуть президентські вибори, немає часу зараз", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що другого терміну президентства Володимира Зеленського не буде.

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