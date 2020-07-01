В ОПУ готують закон про покарання за прослуховування чиновників, – Єрмак
Офіс президент України готує проєкт закону, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників.
Про це в коментарі The Washington Post розповів глава ОПУ Андрій Єрмак. За його словами, такий закон необхідно для "захисту державної безпеки".
"Це не нормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо хто скоїв цей незаконний вчинок, громадянин України з якихось внутрішніх мотивів, або за цим стоять якісь іноземні спецслужби", – зазначив він.
Коментуючи інцидент з плівками, де нібито записані п'ятий президент Петро Порошенко і ексвіцепрезидент США Джо Байден, Єрмак сказав, що поява таких записів "розглядається, як пряме порушення національної безпеки нашої країни".
Нагадаємо, що раніше Андрій Єрмак заявив, що запис розмов в Офісі президента України є ненормальною ситуацією і повинна розслідуватися правоохоронцями.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли з нібито розмовою Порошенко і Байдена датовані 2015-2016 роками.
Однак в партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" не мають під собою ніяких підстав, але в них зацікавлена Росія.
На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України і її штучного втягування в американську виборчу кампанію.
У штабі колишнього віце-президента США Джо Байдена також відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".
Джерела OBOZREVATEL в спецслужбах розповіли, що так звані "плівки Деркача" про розмову між Порошенком і Байденом могли бути злиті працівниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).