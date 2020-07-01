В ОПУ готують закон про покарання за прослуховування чиновників, – Єрмак

Офіс президент України готує проєкт закону, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників.

Про це в коментарі The Washington Post розповів глава ОПУ Андрій Єрмак. За його словами, такий закон необхідно для "захисту державної безпеки".

"Це не нормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо хто скоїв цей незаконний вчинок, громадянин України з якихось внутрішніх мотивів, або за цим стоять якісь іноземні спецслужби", – зазначив він.

Коментуючи інцидент з плівками, де нібито записані п'ятий президент Петро Порошенко і ексвіцепрезидент США Джо Байден, Єрмак сказав, що поява таких записів "розглядається, як пряме порушення національної безпеки нашої країни".

Нагадаємо, що раніше Андрій Єрмак заявив, що запис розмов в Офісі президента України є ненормальною ситуацією і повинна розслідуватися правоохоронцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL: