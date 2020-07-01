МоваЯзык

Топтеми:

В ОПУ готують закон про покарання за прослуховування чиновників, – Єрмак

Тимур Григоренко
Політика
1,6 т.
Андрій Єрмак розповів про ініціативу офісу президента

Андрій Єрмак розповів про ініціативу офісу президента.

Офіс президент України готує проєкт закону, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників.

Про це в коментарі The Washington Post розповів глава ОПУ Андрій Єрмак. За його словами, такий закон необхідно для "захисту державної безпеки".

"Це не нормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо хто скоїв цей незаконний вчинок, громадянин України з якихось внутрішніх мотивів, або за цим стоять якісь іноземні спецслужби", – зазначив він.

Коментуючи інцидент з плівками, де нібито записані п'ятий президент Петро Порошенко і ексвіцепрезидент США Джо Байден, Єрмак сказав, що поява таких записів "розглядається, як пряме порушення національної безпеки нашої країни".

Нагадаємо, що раніше Андрій Єрмак заявив, що запис розмов в Офісі президента України є ненормальною ситуацією і повинна розслідуватися правоохоронцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїназаконопроектАндрій Єрмак
Поділитися в Facebook
  2. Політика