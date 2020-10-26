В "Опорі" спрогнозували, де проведуть другий тур виборів

У більшості великих міст України з чисельністю населення понад 75 тисяч осіб, ймовірно, відбудеться другий тур виборів мерів.

Такий розвиток подій після голосування 25 жовтня прогнозують у неурядовій організації "Громадянська мережа "Опора". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", цитуючи заяву на пресконференції в понеділок голови правління мережі Ольги Айвазовської.

"Ми бачимо, що є великі перспективи організації повторного голосування в більшості територіальних громад від 75 тис. виборців на посаду міського голови", – сказала вона.

Айвазовська також висловила переконання, що місцеві вибори в Україні 25 жовтня відбулися і пройшли переважно відповідно до законодавства.

"Загалом громадянська мережа визначає, що ці вибори були дуже конкурентними, і відбулися переважно у відповідності до законодавства України", – додала голова "Опори".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередніми даними, у багатьох містах чинні мери показали досить переконливий результат на місцевих виборах 25 жовтня. Однак із "мільйонників" лише главі Харкова Геннадію Кернесу вдалося перемогти в першому турі.