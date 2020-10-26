В "Опорі" назвали велику помилку місцевих виборів

Застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громад до 10 тисяч осіб, які пройшли 25 жовтня, було помилкою.

Про це заявила глава громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська на пресконференції 26 жовтня. На її думку, частини порушень можна було б уникнути.

Йдеться, зокрема, про процедурні порушення.

"Частини порушень, зокрема процедурних, можна було уникнути, якби держава вчасно, а саме український парламент, ухвалили зміни до Виборчого кодексу. І всі потенційні учасники виборчого процесу були б в рівних умовах. Великою помилкою, про що ми говорили неодноразово, було поширення пропорційної системи з відкритими списками саме на місцевих виборах громади до 10 тис виборців", – сказала Айвазовська.

Вона зазначила, що ця система не відповідає завданням місцевого самоврядування і не сприяє розвитку партійних організацій на місцях.

Нагадаємо, місцеві вибори 25 жовтня вперше пройшли згідно з новим Виборчим кодексом – за пропорційною системою з відкритими списками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні пройшли вибори мерів і голів селищних рад. Зафіксовано безліч порушень – вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися сутички, були спроби масового підкупу виборців, бюлетені виносили з ДВК.