В "Опорі" назвали велику помилку місцевих виборів

Застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громад до 10 тисяч осіб, які пройшли 25 жовтня, було помилкою.

Про це заявила глава громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська на прес-конференції 26 жовтня. На її думку, частини порушень можна було б уникнути.

Йдеться, зокрема, про процедурні порушення.

"Частини порушень, зокрема процедурних, можна було уникнути, якби держава вчасно, а саме український парламент, ухвалили зміни до Виборчого кодексу. І всі потенційні учасники виборчого процесу були б в рівних умовах. Великою помилкою, про що ми говорили неодноразово, було поширення пропорційної системи з відкритими списками саме на місцевих виборах громади до 10 тис виборців", – сказала Айвазовська.

Вона зазначила, що ця система не відповідає завданням місцевого самоврядування і не сприяє розвитку партійних організацій на місцях.

Нагадаємо, місцеві вибори 25 жовтня вперше пройшли згідно з новим Виборчим кодексом – за пропорційною системою з відкритими списками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні пройшли вибори мерів і голів селищних рад. Зафіксовано безліч порушень – вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися сутички, були спроби масового підкупу виборців, бюлетені виносили з ДВК.