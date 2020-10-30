В ОП закликали нардепів підтримати закон Зеленського про розпуск КСУ

В Офісі президента України заявили, що питання розпуску Конституційного суду залежить від Верховної Ради, яка повинна взяти на себе частину "серйозної політичної відповідальності".

Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк. За його словами, через рішення КСУ про визнання неконституційною статтю про скасування покарання за недостовірне декларування, Україна зіткнулася з серйозною політичною кризою. Однак, як запевнив Подоляк, президент Володимир Зеленський зробив свою роботу якісно і швидко – дав політико-правову оцінку подіям в КСУ і негайно провів консультації в рамках РНБО.

"Далі, за процедурою і логікою все в руках народних депутатів. Їм треба оцінити ризики, які пов'язані з таким складом КСУ і тим більше його провокативними рішеннями. І взяти на себе частину серйозної політичної відповідальності", – зазначив радник глави ОП.

За його словами, це вкрай важливо для стабільності держави і для якнайшвидшого виходу з кризи, яка в іншому випадку може перетворитися в системну і обнулити в тому числі будь-які особисті кар'єрні перспективи самих депутатів.

"Вважаємо, що адекватність переважає в нинішньому політичному класі і особливо в депутатському корпусі. Чекаємо ефективного голосування з важливого законопроекту про тотальне перезавантаження КСУ", – додав Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного судучерез його рішення скасувати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Відповідний законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави зареєстрований на сайті парламенту.

Як писав OBOZREVATEL: