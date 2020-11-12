В ОП розповіли, як Зеленський "врятував безвіз" із Євросоюзом
Президент України Володимир Зеленський не допустив втрати Україною безвізового режиму з Європейським Союзом після резонансного рішення Конституційного Суду завдяки швидким і рішучим діям.
Про це повідомила пресслужба глави держави з посиланням на слова заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви в ефірі Радіо НВ. Він сказав, що наступні кроки тепер повинна зробити Верховна Рада.
За словами Жовкви, після ухвалення скандального рішення КС 27 жовтня до ОП телефонували і зверталися стривожені західні партнери.
"Партнери могли очікувати всіляких дивних рішень КС, але явно не такого і не в такому масштабі", – зазначив Жовква.
Він додав, що того ж дня Зеленський зібрав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України, після якого підготував і вніс до ВР законопроєкт, який дозволить вирішити кризу. Саме завдяки цьому, за словами Жовкви, вдалося зняти загрозу для безвіза.
Також він нагадав, що за результатами засідання РНБО уряд ухвалив рішення про відновлення публічного доступу до електронних декларацій.
Заступник голови ОП підкреслив, що "гарячу фазу напруги", пов'язаної із загрозою призупинення безвізового режиму з ЄС, вдалося зняти.
Жовква зазначив, що президент зробив усе, що від нього залежить, і далі повинні діяти народні депутати.
Він також повідомив, що зараз парламентарі разом з експертами Венеціанської комісії і представниками Міністерства юстиції обговорюють оптимальний варіант виходу з кризи, до якої призвело рішення КС від 27 жовтня.
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