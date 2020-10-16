В ОП розповіли, чому Зеленський вирішив запитати українців про канабіс

Президент України Володимир Зеленський пояснив свою позицію щодо легалізації канабісу з медичною метою.

Гарант зазначив, що в таких країнах, як США, Канада, Польща і Литва вже доступні лікувальні препарати на основі канабісу, але у нас в країні це повністю нелегально, передає пресслужба ОПУ.

"Однак громадська дискусія з канабісу відбувається і в Україні. І це справедливо. Світ змінюється, і нам потрібно своєчасно робити висновки і вносити зміни в наш соціальний договір ... Аргументи прихильників цієї ідеї (легалізації – Ред.) коноплі без наркотичного ефекту можуть використовуватися як ефективне та легке знеболювальне. Що особливо важливо для людей з онкологічними захворюваннями, які, поки канабіс залишається нелегальним, змушені рятуватися за допомогою набагато важчих та небезпечніших за наслідками для організму препаратів", – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що застосування медичної марихуани показало ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військовослужбовців, які повертаються додому з війни.

"Активно використовується група препаратів і при низці інших тяжких станів і захворювань. За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців потребують саме таких препаратів", – підкреслив він.

Зеленський акцентував, що мова йде тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні і депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, в тому числі і після фронту.

"Аргументи опонентів цієї ідеї також відомі. Вони наголошують на тому, що під виглядом медичних препаратів можуть розповсюджуватися й наркотичні речовини. Але ефективною є та держава, яка нівелює ризики та використовує з користю для народу усі можливості, які існують", – відмічено в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський озвучив остаточний список питань в день виборів.