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23 березня • оновлено в 16:44
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В ОП провалили доставку тестів на коронавірус з Китаю: отримано 250 тисяч, замість 10 мільйонів

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З Китаю в Україну прибуло 250 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу замість анонсованих 10 мільйонів.

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Про це сказано у повідомлення Офісу президента у Facebook. "Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики", – сказано у повідомленні.

Разом із тим, раніше президент Зеленський повідомляв про майбутнє прибуття в Україну 10 млн тестів з Китаю. Крім того, заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, який відповідає в тому числі за інформаційну політику адміністрації Зеленського, також повідомив про прибуття в Україну великої партії тестів на коронавірус з Китаю.

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Скріншот

Однак в підсумку замість заявленого обсягу до країни прибуло усього 250 тисяч експрес-тестів, які, як відомо, мають велику похибку.

Разом із тим, в Україну з Китаю надійшло усього 521 тест-система для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), яких вистачить на 50 тисяч досліджень, повідомили у Центрі громадського здоров'я, передає "Українська правда. Життя".

В установі додали, що незабаром тести будуть розподілені по регіонах.

В ОП провалили доставку тестів на коронавірус з Китаю: отримано 250 тисяч, замість 10 мільйонів

Зазначимо, що адвокат Євгенія Закревська, посилаючись на державного експерта Міністерства охорони здоров'я України Павла Паламарчука, заявила, що експрес-тести набагато менш точні, ніж тести ПЛР. Вони "бачать" не вірус, а тільки антитіла, які починають вироблятися в організмі на 5-6 день після появи симптомів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня, літак Збройних сил України Іл-76 доправив у аеропорт "Бориспіль" із китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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