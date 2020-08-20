В ОП пояснили відсутність різкої реакції на події в Білорусі. Колаж

В Офісі президента бачать прямий зв'язок між позицією України щодо білоруського конфлікту та діями Росії на Донбасі.

Різка реакція може обернутися черговою ескалацією на фронті та зривом мирних домовленостей, повідомили джерела РБК-Україна в ОП.

Зазначається, що Україна перебуває в набагато більш вразливій позиції, ніж, наприклад, Німеччина і Євросоюз.

"У нас з одного боку – Донбас, з іншого – Крим, з третього – Молдова з Придністров'ям, а на півночі – понад тисяча кілометрів кордону з Білоруссю. І у всіх випадках ми маємо справу з одним геополітичним гравцем – Росія ж позиціонує себе як фактичного "менеджера" ситуації в Білорусі. Тому ми можемо дозволити собі менше, ніж може ЄС", – розповіли в ОП.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, яку загрозу для України несе ситуація в Білорусі.

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