В ОП пояснили, чому Зеленський охочіше дає інтерв'ю іноземним ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Лондон дав інтерв'ю ведучому програми HARDtalk на телеканалі BBC Стівену Сакуру.

Як повідомив у Facebook радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, в Україні, на відміну від Великобританії, немає нейтрального медійного ринку, на якому подають інформацію саме як інформацію, а не як "оціночні судження" або просто хайп.

"Коли ти про це говориш, тебе не хочуть чути, розуміти і блискавично звинувачують у спробі... цензурувати. А ще наполегливо ображаються на не сильно виражене бажання давати інтерв'ю нашим. Чому? Тому що розмови повинні бути жорсткими, відвертими, але все-таки із взаємною повагою", – зазначив він.

За словами Подоляка, HARDtalk – це завжди вкрай важкий ефір для будь-якого політика, тому що ніхто нікого не шкодує, рваний темп і багато гострих питань, а головна мета інтерв'ю – показати реальне обличчя політика.

"Багато політиків потім сильно ображалися на інтерв'юера. Однак Володимир Зеленський особисто категорично наполіг на бажаності його присутності на "Харді" з Сакуром, на максимально жорсткому форматі і на бажанні сказати трохи різкіше, ніж зазвичай", – стверджує радник.

Він додав, що президент хоче більше хороших правдивих ефірів, але щоб "без навмисного хайпу".

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями Зеленський дав велике інтерв'ю виданню Politico Europe, де розповів про переговори з главою РФ Володимиром Путіним і про ситуацію на Донбасі.