В ОП пояснили, чому не настав обіцяний Зеленським мир за рік після "нормандської зустрічі"

Україна продовжить працювати над досягненням миру на Донбасі, але Росія повинна продемонструвати прогрес у виконанні домовленостей.

Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав в колонці "Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського" для інтернет-видання "Українська правда". Він підбив підсумки року, що минув після минулої зустрічі в "нормандському форматі".

На думку Єрмака, зустріч в грудні 2019 року в Парижі дозволила звільнити частину українських в'язнів з російського полону, а також домовитися про режим припинення вогню на Донбасі.

Він також нагадав про погодження 4 нових ділянок розведення сил на початку вересня.

Глава ОП зазначив, що Україна виконує всі свої зобов'язання заради встановлення миру, а ось Росія повинна зробити ще певні кроки.

Єрмак повідомив, що незважаючи на карантин, Україна з початку літа забезпечила роботу всіх пропускних пунктів, однак "інша сторона" переважно блокувала їх.

Крім того, Україна відкрила два нових КПВВ на Луганщині. Але з іншого боку відповідні пункти все ще не відкриті.

Також, за словами Єрмака, не виконано домовленість лідерів чотирьох держав про повний допуск представників ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Проте, на думку глави ОП, нова зустріч в "нормандському форматі" необхідна серед іншого і для того, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод.

"Потреба в проведенні чергової зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" точно існує", – підкреслив Єрмак.

Він також зазначив, що рік, що минув з часу минулого саміту, продемонстрував наполегливість України в роботі заради припинення війни і повернення миру.

"Не вірте всяким заяв в дусі "все пропало", або що хтось виходить з переговорного процесу, або ж переговори зайшли в глухий кут – ні, переговори тривають. Так, це непрості переговори, буває різне, але ми наполегливо просуваємося вперед", – підкреслив глава ОП.

Нагадаємо, що "нормандський формат" з'явився в червні 2014 роки після анексії Криму і початку війни на сході України. На чотиристоронніх переговорах глави МЗС і лідери України, Росії, Франції та Німеччини намагаються знайти способи врегулювання конфлікту на Донбасі.

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